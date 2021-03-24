對前東家湖人轟36分 殷格拉姆率鵜鶘取勝

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（法新社紐奧良23日電） NBA鵜鶘的殷格拉姆今天在對上前東家湖人時狂轟36分，率鵜鶘128比111擊敗詹姆斯缺陣的湖人。

美國職籃NBA洛杉磯湖人在2016年選秀會，以榜眼簽選進殷格拉姆（Brandon Ingram），但在2019年把他交易到紐奧良鵜鶘。

湖人手握4枚冠軍戒指的詹姆斯20日受傷，預計脫離戰線數周時間，這讓湖人頓時群龍無首。

在詹姆斯受傷前，戴維斯（Anthony Davis）、賈索（Marc Gasol）已經因傷不克出賽，湖人在3人陸續成為傷兵後，近期吞下3連敗，戰績滑落到28勝16敗，暫居西區第4。

今天贏球的鵜鶘，戰績提升到19勝24敗，與奧克拉荷馬雷霆並列西區第11，仍在為季後賽席位拚搏。

鵜鶘今天對上湖人火力四射，除了殷格拉姆外，威廉森（Zion Williamson）也貢獻27分，亞歷山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）攻下18分，路易斯（Kira Lewis Jr.）、海斯（Jaxson Hayes）分別獲得16 分、15分，亞當斯（Steven Adams）也進帳12分。

這場比賽從板凳出發的哈洛（Montrezl Harrell）攻下衛冕軍湖人最高的18分，庫茲馬（Kyle Kuzma）有16分、10籃板的「雙十」成績，莫里斯（Markieff Morris）也獲得16分。

© 2021 AFP