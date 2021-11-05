對手被抓或流亡 奧蒂嘉可望5度當選尼加拉瓜總統

（法新社馬納瓜4日電） 尼加拉瓜失去可信度的總統大選將於7日進行，奧蒂嘉極有可能贏得連續第4個總統任期，也將是他第5度當選總統，因為所有可能挑戰他的人，不是被關就是流亡海外。

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長達3年多的大規模反政府示威以及造成超過300人死於暴力鎮壓的當下，75歲的奧蒂嘉（Daniel Ortega）又 已幾乎確定當上任期5年的總統，而在他身邊的副總統，也就是他的妻子━70歲的穆麗優（Rosario Murillo）。 尼加拉瓜這個中美洲最貧困之國將進行的總統大選，已經讓國際社會抱持極為負面的看法，因為國際觀察員無法列席，且絕大多數外國媒體未能獲准進入該國採訪。 在連續治理尼加拉瓜14年後，桑定民族解放陣線（Sandinista National Liberation Front）領導人奧蒂嘉在總統大選中面臨5名挑戰者，那些人也都只是形式上參選。 那些人都來自右翼政黨，又名不見經傳，且被譏為只是在配合奧蒂嘉的演出。 真正有機會挑戰總統大位的7人，已在尼加拉瓜政府6月展開的殘暴鎮壓中被捕，這一波鎮壓共有39名反對派人物被抓。 在鎮壓中，尼加拉瓜充斥着恐懼與冷漠。尼國650萬人口中，有430萬人是合格選民；投票並非強制性。 尼加拉瓜首都馬納瓜（Managua）以南35公里的馬沙雅 （Masaya）一名46歲的婦女在自家中告訴法新社說：「根本沒有人可投，奧蒂嘉已勝券在握。」

她要求匿名，並說：「人們不能談論，否則會被關進監牢。」

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