對抗恐怖分子網路言論 歐盟將祭更嚴苛法規

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（法新社布魯塞爾28日電） 歐洲議會今天通過比以往更嚴格的規定，在歐洲聯盟（EU）地區，網路平台須在接到成員國主管機關要求刪文的一小時內，刪除或限制讀取被視為具「恐怖主義」性質的網路內容。

法新社報導，歐洲議會（European Parliament）議員們未經表決，一致支持這項立法，對去年12月歐盟成員國之間針對此事達成的協議，並未做出任何修改。

依據新規定，在歐盟國家境內運作的網路平台將被迫迅速移除或封鎖讀取冒犯性言論，否則恐面臨高達全球營業額4%的罰款。

即使刪文命令來自另一個歐盟國家，規定也照樣適用，但事發所在國將有72小時來評估刪文命令是否合理，且不違反基本權利。

為了教育、新聞、藝術或研究目的所張貼的內容則得以豁免於這項規定。

歐盟官方公報公布這項規定後，各成員國必須從下個月底開始將這項規定納入國內法律，並於1年後正式上路。

歐盟內政事務專員約翰松（Ylva Johansson）在公布這項立法時表示：「這項規定將讓恐怖分子更難濫用網路來招兵買馬、煽動攻擊及美化暴行。」

不過這項立法讓國際特赦組織（Amnesty）和無國界記者（Reporters Without Borders）等非政府組織和維權團體感到不安，擔心這些措施會被用來限制言論自由。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP