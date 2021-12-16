對抗鴉片類藥物成癮危機 美製裁4家中國企業

（法新社華盛頓15日電） 美國總統拜登今天簽署兩項新行政命令，以打擊販毒網絡和國際犯罪組織，允許美國財政部對中國企業及巴西、墨西哥和哥倫比亞的犯罪集團祭出新制裁。

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拜登政府正積極採取行動，對抗美國日益惡化的鴉片類藥物成癮危機。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），在截至2021年4月的一年內，全美藥物過量死亡人數飆破10萬，比去年同期增加了28%。

假藥泛濫近來加劇美國止痛藥成癮問題；假藥通常從海外走私入境，可透過網路購買。

美國財政部表示，受到制裁的包括武漢遠成共創科技有限公司等4家中國企業和1名中國公民。

此外，財政部也鎖定墨西哥、巴西和哥倫比亞毒梟、販毒集團和幫派實施制裁。

相關制裁禁止上述實體以美元交易，並凍結他們可能在美國持有的任何資產。然而近幾年來，組織犯罪集團持續轉向加密資產或以其他方法，避開美國金融體系。

拜登第二個行政命令針對跨國組織犯罪集團設立一個新的跨部門委員會，以強化司法部、國防部、國土安全部、財政部和國家情報單位之間的合作。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在聲明中說，這些行動「將有助於破壞全球供應煉和金融網絡，使得合成鴉片類藥物和前體化學物無法到達美國」。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

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