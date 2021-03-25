對經濟復蘇樂觀 亞股多數收紅

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（法新社香港25日電） 投資人看好經濟復蘇速度，加上近期跌勢吸引逢低買進，亞洲股市今天多數收高。但市場樂觀氣氛持續受到歐洲疫情升溫和疫苗接種進度緩慢影響，且通貨膨脹升溫疑慮也盤旋不散。

全球股市長達一年漲勢近期後繼無力，儘管投資人預期經濟將強勁復蘇，但也害怕物價因而飆漲，迫使央行開始退出超寬鬆的貨幣政策，導致股市頓失原本走揚的支撐動力。

另一方面，各國持續推展2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種計畫，尤其英國和美國進展迅速，為股市帶來利多。

但歐洲疫苗施打進度遲緩，新增病例又明顯攀升，已導致部分地區恢復封鎖和防疫限制措施。許多觀察家因此懷疑，歐洲經濟復蘇速度恐怕會不如預期。

投資人另擔憂，美國總統拜登（Joe Biden）將尋求提高企業稅，以支付他的大規模振興經濟方案；以及美國和中國官員上周會議針鋒相對，顯示雙邊關係短期內恐怕不會改善。

Axi策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「當短期因素不確定時，投資人自然開始擔憂持續存在的較長期憂慮。加上又有關於美國稅務政策的新憂慮，且投資人了解到，沒有理由一直抱持任何希望，期待美中貿易關係能夠重新開始，種種因素也正在傷害市場信心。」

亞洲股市經歷近期走跌後，今天收盤大多上漲。其中東京股市中止連續4個交易日收黑，終場上揚1.14%。首爾股市則收高0.4%，新加坡股市收漲0.27%，雪梨和台北股市收高0.17%，威靈頓、曼谷和馬尼拉股市也全數收紅。

不過，上海和香港股市今天收低0.1%，吉隆坡和雅加達股市也雙雙收跌。

© 2021 AFP