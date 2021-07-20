對Delta疫情憂心加劇 亞洲股市隨全球跌勢收低

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（法新社香港20日電） 快速蔓延的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株疫情，引發市場憂心經濟能否如預期復蘇，亞洲股市今天隨着全球股市跌勢收低。

法新社報導，疫情數據顯示，高傳染力COVID-19病毒病例在全球激增，迫使多國政府重新實施防疫限制措施，令投資人近幾周來感到不安。

觀察家指出，由於疫苗接種的關係，住院及死亡人數下降，但高接種率國家也出現新病例大幅增加的情況。

除疫情外，造成這波賣壓還有其他因素，包括對於經濟復蘇時央行可能收緊政策的擔憂揮之不去、市場處於創紀錄或多年高點附近時的獲利了結，以及企業財報季將登場。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）經濟學家史垂克蘭（Tapas Strickland）指出：「目前可能讓市場擔憂的是，感染激增也發生在高疫苗接種水平的已開發市場。」

史垂克蘭還說：「防疫限制可能需要延長（或甚至重新採行），直到疫苗接種率進一步提高，以及每個希望接種疫苗的人都可以完整施打疫苗。」

華爾街3大指數昨天收盤全面重挫，道瓊工業指數挫跌逾2%，以科技股為主的那斯達克指數及標準普爾指數也下跌逾1%。

這波賣壓波及亞股，東京股市日經225指數下滑1.0%，收27388.16點；香港恆生指數下挫0.8%，收27259.25點；上海證券交易所綜合指數小跌0.1%，收3536.79點。

此外，雪梨、首爾、孟買、曼谷、威靈頓及台北股市也收低。

© 2021 AFP