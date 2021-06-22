對Fed升息步調擔憂減緩 亞股隨美股漲勢大多收高

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（法新社香港22日電） 亞股今天大多從昨日賣壓中反彈收高，因為對於美國聯準會緊縮貨幣政策的預期步調擔憂減緩，同時國際油價布倫特原油需求樂觀，一度短暫衝破75美元，創兩年來新高。

法新社報導，在美國經濟強勁復蘇及通膨大幅攀升情況下，美國聯邦準備理事會（Fed）近日針對升息提出最新預測，區域投資人昨天急促不安，對於聯準會預測反覆思量。

聯準會利率「點陣圖」預測顯示，美國將在2023年升息，比起先提到的時間早了一年，部分決策者則預估將在2022年底升息，而聯準會可能在未來幾個月討論縮減其龐大債券購買計畫。

聯準會及其他央行的超寬鬆貨幣政策，以及大規模政府支出，是全球股市去年4月谷底反彈後持續上漲的主要支柱。

觀察家指出，美股18日的重挫跌勢，本周初已大部分收復，投資人可能覺得他們已經超賣，市場一般認為，全球經濟正處於復蘇正軌，寬鬆政策暫時將維持。

東京股市日經225指數今天在亞洲領漲，大漲3.1%，收28884.13點，幾乎收復昨日跌勢；上海證券交易所綜合指數揚升0.8%，收3557.41點；但香港恆生指數小跌0.6%，收28309.76點。

雪梨及雅加達股市收盤漲逾1%，首爾、台北、威靈頓、馬尼拉股市也上揚，但新加坡及曼谷股市挫跌。11

© 2021 AFP