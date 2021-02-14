小威驚險擊退莎芭蓮卡猛烈攻勢 晉級澳網8強

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（法新社墨爾本14日電） 美國女網天後小威廉斯今天在澳洲網球公開賽克服白俄羅斯好手莎芭蓮卡的猛烈攻勢，鏖戰3盤驚險勝出，順利挺進8強，繼續尋求平歷史紀錄的生涯第24座大滿貫賽女單冠軍獎盃。

39歲的小威廉斯（Serena Williams）在本屆澳洲網球公開賽（Australian Open）名列第10種子，這是她首度和名列第7種子的莎芭蓮卡（ArynaSabalenka）對戰。小威費時2小時9分鐘，才以6比4、2比6、6比4擊敗對手晉級。

拿過7座澳網女單冠軍的小威，今天在這場比賽共擊出30記致勝球。儘管她的肩膀和跟腱有些小問題，但在場上都能靈敏移動，僅第2盤有次被自己動作絆倒。

22歲的莎芭蓮卡自從去年法國網球公開賽（FrenchOpen）後，贏過的比賽超越所有其他選手，但她從未打進大滿貫賽最後8強。

莎芭蓮卡曾說，她的強力擊球風格是以小威為榜樣，她今天也以猛烈發球和底線抽球展現威力。

小威賽後表示：「我很高興能過關。我知道這場比賽不好打。我丟了第2盤，但我們勢均力敵，我就是想辦法堅持下去。」

小威下一場比賽，將對上世界排名第2的羅馬尼亞名將哈勒普（Simona Halep）或去年法網冠軍、波蘭小將斯威雅蒂（Iga Swiatek）之間的勝方，預料將受到球迷高度期待。（譯者：張正芊/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP