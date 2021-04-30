小將波特獨砍50分 火箭爆冷擒公鹿

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（法新社休士頓30日電） 美國職籃NBA休士頓火箭今天在主場迎戰密爾瓦基公鹿，小將波特砍下職業生涯最高的50分，全隊有3人繳出「雙十」成績，讓戰績墊底的火箭以143比136爆冷擊敗公鹿。

波特（Kevin Porter Jr.）在他令人眼花繚亂的統計上又有11次助攻，在比賽還剩20.9秒時兩罰中一得到他的第50分。

火箭全場一度落後17分，稍後急起直追並保持穩定，雖然公鹿在第4節早先還領先，但波特帶球上籃得分再加罰進球，一口氣囊括3分助陣下，讓兩隊在終場前5 分1秒時以125比125平手，而波特在稍後的58秒內連續2 記三分球命中後更拉開比數。

雖然火箭在過去11場比賽中輸了10場，但在破壞公鹿高評價的防守上，波特並不是火箭唯一挺身而出的球員。伍德（Christian Wood）31分9籃板，歐里尼克（Kelly Olynyk）也有24分13籃板表現。在交易大限前從公鹿交換來的威爾森（D.J. Wilson），在比賽中從板凳出發也挹注15分和12籃板。

在波特三分球15投9中帶領下，火箭隊全場三分球46投25中。

在公鹿方面，密道頓（Khris Middleton）攻下全隊最高的33分，替補上場的福布斯（Bryn Forbes）拿下30分，其中三分球10投6中。哈勒戴（Jrue Holiday）也有29分和10次助攻表現。

不過，在第一節早些時候，已連續兩季獲選年度最有價值球員（MVP）的「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）因扭傷右腳踝而退場。

© 2021 AFP