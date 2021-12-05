「小睡一番」然後呢 梅克爾退休後下鄉種馬鈴薯？

（法新社柏林4日電） 職掌歐洲最大經濟體德國16年後，67歲的梅克爾將從政壇下台一鞠躬，退休後她想做的第一件事是「小睡一番」，那小睡過後呢？

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這位老牌總理一直沒說她12月8日交棒蕭茲（Olaf Scholz）後想做些什麼，在4個任期期間，梅克爾常被形容為世上最有權力的女性，但她最近暗示，不會想念掌權的感覺。

今年夏天梅克爾前往華府時表示：「我很快就會了解到，諸此種種現在都是其他人的責任，我應該會非常喜歡那樣。」 梅克爾以耐力着稱，即便開一整晚的會，也有能耐保持精力充沛。她曾表示，自己能像駱駝儲水一樣，把睡眠存起來放。

她在華府被問到退休計畫時表示：「我可能會試着讀點東西，然後眼睛會開始閉上，因為我累了，然後我會小睡一番。」 1990年兩德統一後梅克爾就當選議員，最近她透露自己從沒時間停下腳步，思考有沒有其他想做的事。

她在和奈及利亞作家阿迪契（Chimamanda Ngozi Adichie）一同受訪時告訴大家：「我從沒有正常的工作日…久而久之我不再問自己，政治以外，什麼事最讓我感興趣。」 「到了67歲這個年紀，來日不是太多，所以我得好好想想人生下個階段想做的事。」 「我想寫作嗎？演講？爬山？宅在家？看看這個世界？我決定先從什麼都不做開始，看看狀況再說。」

梅克爾之前的總理卸任後都沒沉寂太久，1982年卸任的施密特（Helmut Schmidt）成為「時報周刊」（Die Zeit）共同總編輯，也是知名政治節目主持人；柯爾（Helmut Kohl）創辦顧問公司；施若德（Gerhard Schroeder）成為說客，還在俄羅斯石油巨頭「俄羅斯石油公司」（Rosneft）擔任董事會主席。 德國作家薩菲爾（David Safier）幫梅克爾想了個更異乎尋常的未來，他寫了本犯罪小說名為「梅克爾小姐」（Miss Merkel），書中的梅克爾退休後，幫忙調查一宗神秘命案。

梅克爾或許會想告老還鄉，花更多時間和夫婿邵爾（Joachim Sauer）相處，在那裡她可能做些休閑活動，或許是種菜，特別是種馬鈴薯。她2013年接受「多采畫報」（Bunte）訪問時，曾說自己喜歡種馬鈴薯。

火山島伊斯基亞島（D'Ischia）也是她愛去的地方，特別是偏遠的海邊村落聖天使村（Sant'Angelo）。

由於曾是科學家，退休後梅克爾或許也會造訪許許多多頒給她榮譽博士學位的大專院校，展開巡迴演講行程。 或許，她什麼大事也不想做，只想啜飲最愛的白酒，做些她曾說自己最愛的、「真的很好喝的馬鈴薯湯」，安安靜靜地享受夜晚，人生足矣。

© 2021 AFP