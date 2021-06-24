小黨力挺 加拿大政府預算案通過不信任投票

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（法新社渥太華23日電） 加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）領導的少數政府，今天通過國會針對預算案的不信任投票。

眾議院以211票贊成、121票反對通過政府4月提出的預算案，包含1項3年內花費1014億加元（約新台幣2兆3484億元）的計畫。

保守派反對黨集體投票反對杜魯道；由於杜魯道獲得眾院其他3個小黨支持，本次預算案才得以通過。

這項自4月1日開始的2021至2022年度預算仍須獲得參議院批准，這項正式程序預計25日在夏季休會前進行。

在排除國會預算通過的障礙，及加國在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種行動取得快速進展後，獲得高支持度的杜魯道可能試圖呼籲在夏季底舉行大選，以重新獲得國會多數席次。杜魯道率領的自由黨（Liberal Party）於2019年10月大選挫敗，失去國會多數黨地位。

本次預算案中最受矚目的項目是5年內斥資300億加元的投資，打造便宜、高品質的公共日托中心網絡，目的在鼓勵婦女投入勞動市場。

約176億加元指定用於綠色倡議，包括協助企業減少碳足跡，及支持大城市的公共運輸計畫。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP