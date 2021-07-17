少了孫楊領銜 中國隊東京奧運仍要力拚金牌榜

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（法新社上海17日電） 中國的世界頂尖游泳選手孫楊因違反禁藥規定遭禁賽，無緣本屆東京奧運。不過中國這次派出700多人的代表團出征東奧，盼在2022北京冬奧前重新擦亮獎牌大國的招牌。

中國在2008北京奧運囊括48金，登上獎牌榜首寶座，不過2016里約奧運時金牌掉到只剩26面，輸給美、英屈居第三，也是20年來斬獲金牌最少的一屆。

當時官方的新華社表露出全國上下的失望，在一則推文寫道「體操隊無金收場，中國奧運代表隊在2016里約奧運苦吞最慘澹的奧運成績」。

因新冠疫情延後一年至今夏的2020東京奧運將於7月23日登場，中國隊這次派出隊職員高達777人的龐大隊伍，代表團規模創歷屆出征海外奧運之最。

過去兩屆奧運拿過3面金牌的孫楊，上月因二度違反禁藥規定，遭禁賽4年多，如今中國得在失去名氣最響亮奪金大熱孫楊的情況下，一雪裡約奧運恥辱。

雖然本屆奧運代表隊陣中沒有享譽全球的明星級選手，中國隊仍被看好有望在跳水、桌球、舉重等項目狂掃金牌。

此外，由重炮手隊長朱婷領軍的中國女排，以及女子泳將張雨霏，也被中國視為奪金熱門。23歲的張雨霏在5月中國的全國游泳冠軍賽暨東京奧運選拔賽囊括5金1銀後，被中國媒體封為新一代蝶後。

© 2021 AFP