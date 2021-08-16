尚比亞商業大亨大選打敗現任總統 籲支持者冷靜

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（法新社路沙卡16日電） 尚比亞商業大亨希奇萊馬（Hakainde Hichilema）今天宣布，打敗現任總統倫古（Edgar Lungu）贏得大選，並呼籲支持者冷靜。

反對派領袖希奇萊馬今天宣布，贏得了尚比亞（Zambia）這個負債纍纍卻又富含銅礦國家的激烈總統大選。

156個選區中的155選區已通報票數，官方結果顯示希奇萊馬獲得281萬757票，高於現任總統倫古的總票數181萬4201。

選舉委員會主席朱魯（Justice Esau Chulu）在電視演說上說：「我在此宣布，希奇萊馬當選尚比亞共和國總統。」

這是現年59歲的希奇萊馬第6次角逐大位，第3次對上64歲的倫古。這一次，這位反對派領袖終於打敗了他的長期政敵。

倫古在位6年，選民對這個非洲南部國家日漸高昂的生活費以及對異議人士的打壓心生不滿。

在贏家出爐之前，倫古開始強烈抗議，聲稱選舉既不自由也不公正，原因是希奇萊馬傳統票倉傳出好幾起暴力事件。總統辦公室發聲明表示，他相信所屬政黨的票務人員遭到攻擊並被趕出投票所。

因姓名首字母縮寫而被選民稱為HH或Bally（俚語父親）的希奇萊馬昨天呼籲保持和平。他在推特上寫道：「勝利在望，我要籲請我們的成員與支持者保持冷靜。我們投票選擇了改變，成為一個更好的尚比亞，沒有暴力與歧視。」

國際選舉觀察員讚揚選舉過程的透明與和平，但也譴責競選期間針對集會與遷徙自由的限令。

例如安全部隊不讓希奇萊馬在數個區域競選，包括具戰略地位的銅帶省（Copperbelt），說會違反COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施與公共秩序法。

© 2021 AFP