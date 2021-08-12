尚比亞大選 現任總統與老對手3度對決勝負難料

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（法新社尚比亞首都路沙卡12日電） 尚比亞今天舉行總統大選，多達16位候選人角逐大位，但有機會勝出者只有64歲的現任總統倫古，以及他長年的對手、59歲商業大亨希奇萊馬，這已是兩人第3度在大選碰頭。

第6度參選的希奇萊馬（Hakainde Hichilema）此次贏得10黨組成的聯盟支持。

數以百計人今天天還沒亮，就在首都路沙卡（Lusaka）一所中學外大排長龍，等着投下神聖一票，倫古（Edgar Lungu）也在第一批等着投票的群眾之中。

他在路沙卡窮人區查瓦馬（Chawama）的學校投票後告訴記者：「尚比亞人準備投票，他們蜂擁而來。」

調查顯示，由於生活開銷日漸升高讓倫古的基本盤流失，本屆大選可能比2016年希奇萊馬以大約10萬票差距落敗那次還更激烈。

律師出身的倫古大舉進行基礎建設計畫，為了籌措經費，他超出償付能力地大幅舉債，特別是向中國借貸，導致他治下的尚比亞成為非洲第一個在冠狀病毒疫情爆發後主權債務違約的國家，6月間通貨膨脹更飆升到24.6%，為10多年來最高。

首投族、20歲的達卡（Andrew Daka）表示：「我是為了改變而投，我們不能繼續走這條路。」

儘管批評者抨擊尚比亞生活開銷高、貧窮與失業，倫古仍表示國家狀況正在變好，對勝選信心滿滿。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2021 AFP