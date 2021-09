廣告 繼續瀏覽後續

(法新社洛杉磯5日電) 追蹤票房表現的北美院線聯盟(Exhibitor Relations)5日通報,迪士尼新片、由亞裔卡司領銜擔綱的超級英雄片「尚氣與十環傳奇」,以出乎預料強勁的7140萬美元票房拿下冠軍寶座。

多媒體好萊塢報導(Hollywood Reporter)指出,「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)從3日至5日寫下的7140萬美元票房,翻新了勞動節周末紀錄,且「尚」片預計6日還將再進帳1210萬美元。

專門提供電影諮詢的Franchise Entertainment Research票房分析師葛羅斯(David A. Gross)說:「勞動節傳統上看電影的人較少,有這樣的表現十分了得。」

他說:「3天票房數字寫下這個節日的新猶,替夏季市場做了漂亮結尾,也是影業最好強心針。」

© 2021 AFP