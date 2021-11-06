尼克戲劇化逆轉擒公鹿 勇士打爆鵜鶘

（法新社洛杉磯5日電） 美國職籃NBA紐約尼克隊今天靠藍德爾攻下全場最高的32分，率隊克服首節落後19分的劣勢，終場113比98逆轉擊敗衛冕軍密爾瓦基公鹿；金州勇士41分之差痛宰紐奧良鵜鶘。

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尼克公鹿之戰第一節打完，公鹿取得38比19大幅領先，但兩隊後3節彷佛身分對調，尼克2到4節共拿94分，公鹿則只拿60分在主場慘遭翻盤，尼克戲劇性中止2連敗，讓滿場1萬7300名地主球迷傻眼。

尼克隊藍德爾（Julius Randle）22投11中砍進32分外帶12籃板，巴瑞特（RJ Barrett）20分，連5場得分破20改寫個人最佳成績；「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）從板凳出發也挹注23分。

尼克今天禁區得分54比28，成為勝負一大關鍵。公鹿「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）25分全隊最高，另有7籃板4助攻。

東區另一比賽，杜蘭特（Kevin Durant）砍進29分外帶10籃板，終場96比90擊敗底特律活塞踢館成功，拿下4連勝。

阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）挹注16分，是籃網第4節能擋下活塞反撲的功臣。杜蘭特也成為籃網隊史開季頭9戰都至少攻下20分的第一人，哈登（James Harden）13分10籃板10助攻，但也有9次失誤。

在佛羅里達，莫瑞（Dejounte Murray）20分11籃板，幫作客的聖安東尼奧馬刺102比89擊敗奧蘭多魔術，中止2連敗；馬刺替補合計貢獻35分，包含瓦塞爾（Devin Vassell）、楊恩（Thaddeus Young）各12分。

西區部分，金州勇士在柯瑞（Stephen Curry）砍進19分及諸將平均發揮下，126比85痛宰鵜鶘，開季7勝1敗維持高檔，鵜鶘則陷1勝9敗深淵。

© 2021 AFP