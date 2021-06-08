尼克2013年後重返季後賽 席柏杜獲選年度最佳教練

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社紐約7日電） 尼克自2013年後首度闖進季後賽，總教練席柏杜率隊打出佳績，自己今天也獲選為NBA年度最佳教練。

席柏杜（Tom Thibodeau）在去年7月接掌美國職籃NBA紐約尼克兵符，本季是他在尼克的第一個完整球季，率隊打出41勝31 負的戰績，在例行賽排名東區第4。

這是尼克睽違8年，也就是他們上一次闖進季後賽以來，首次單季勝率超過5成。

尼克本季雖拿到季後賽門票，但首輪就不敵第5種子亞特蘭大老鷹，早早遭到淘汰。

席柏杜2010-11球季在芝加哥公牛時，就曾拿下年度最佳教練獎，本季他擊敗鳳凰城太陽總教練威廉斯（Monty Williams），再次獲得這項殊榮。

席柏杜這次獲得43張第一名選票，一共獲得351分，驚險擊敗威廉斯所取得的45張第一名選票及340分。

上個月，威廉斯才剛獲選為美國職業籃球教練協會（National Basketball Coaches Association）年度最佳教練，可惜未能延續氣勢再拿下NBA年度最佳教練獎。

猶他爵士總教練史奈德（Quin Snyder）在這次票選獲得161分，排在第3；費城76人總教練瑞佛斯（Doc Rivers）則拿下24分，排名第4。

© 2021 AFP