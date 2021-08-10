尼加拉瓜前外交官反對總統奧蒂嘉被捕

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（法新社馬納瓜10日電） 尼加拉瓜警方昨天拘禁一名前外交官，這已是大選前第32位因反對總統奧蒂嘉而遭逮捕的異議人士。日前反對黨也被撤銷參選資格，美國國務卿批評這場選舉已毫無可信度。

尼加拉瓜警方表示，一位前外交官昨天遭逮，他是尼國今年大選前最新一位因批評總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）而被拘禁的異議人士。

狄亞士（Mauricio Diaz）是前駐哥斯大黎加與美洲國家組織（OAS）大使，也是政黨「自由公民聯盟」（CXL）的成員，該政黨6日被撤銷合法資格，並被排除在11月7日的大選之外。

警方在聲明稿中表示，狄亞士因「威脅國家主權與自治及煽動外國涉入內政的行動」而遭到調查。

狄亞士是大規模逮捕行動的第32名受害者，其中也包括7名可能的總統候選人。目前各界指控奧蒂嘉正在投票前數月剷除競爭對手。

奧蒂嘉自2007年掌權，現正和妻子，也就是副總統穆麗優（Rosario Murillo）尋求第4次連任。這次大選，穆麗優也會是他的副手。

奧蒂嘉之前為左翼游擊隊領袖，1979至1990年間統治尼加拉瓜，而美國則支持對抗其桑定民族解放陣線（Sandinista）的武裝勢力。

2007年他再度當選，並在2014年推動修憲，廢除總統任期限制，為他終生掌權開啟了可能道路。

遭到拘禁的反對派人士都依據12月通過的法律而被控叛國與威脅國家主權罪，這法律也被譴責為奧蒂嘉剷除挑戰者的手段。

鎮壓行動始於6月2日，首先逮捕克里斯提娜．查莫洛（Cristiana Chamorro），她是前總統查莫洛（1990-1997）的女兒，也極有可能角逐總統大位。克里斯提娜．查莫洛目前仍遭軟禁。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）7日表示，尼加拉瓜11月大選已經「喪失所有可信度」，並指控奧蒂嘉採取獨裁行動打壓異己。

© 2021 AFP