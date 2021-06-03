尼加拉瓜反對派人物被軟禁 11月大選恐生變

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（法新社尼加拉瓜首都馬納瓜2日電） 尼加拉瓜反對派人物克里斯提娜・查莫洛的家屬說，她今天遭警方軟禁。她是今年11月大選的有力候選人，可望挑戰現任總統奧蒂嘉的地位，但政府指稱她洗錢。

67歲的克里斯提娜・查莫洛（Cristiana Chamorro ）是記者，被視為很有可能動搖奧蒂嘉（Daniel Ortega）權力的人物。75歲的奧蒂嘉於2007年就任總統，目前尚未宣布是否競選連任，爭取第4個任期。

克里斯提娜・查莫洛的母親維奧蕾塔・查莫洛（Violeta Barrios de Chamorro），又稱「查莫洛夫人」，曾於1990年在大選中擊敗奧蒂嘉，成為美洲首位民選女性元首。

克里斯提娜・查莫洛的弟弟卡羅斯（Carlos Fernando Chamorro）推文說，警方稍早突襲她在馬納瓜的家，於現場停留超過5小時，之後「單獨軟禁了她」，且「警察還在她家」。

馬納瓜法院稍早表示，已基於「不當管理、意識形態謬誤」和「洗錢、漂白財物和資產，損害尼加拉瓜國家社會利益」等控訴，下令拘留克里斯提娜・查莫洛。

克里斯提娜・查莫洛則否認指控，稱這是一出要妨礙她競選的「鬧劇」。一般認為，奧蒂嘉很有可能參選。

在警方突襲克里斯提娜・查莫洛的住宅之前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）才譴責奧蒂嘉政府針對她的作為，還說尼加拉瓜應有「真正的民主」。

© 2021 AFP