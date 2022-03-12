尼加拉瓜反對派人物閉門審判 遭定罪洗錢

（法新社尼加拉瓜馬納瓜12日電） 親屬透露，尼加拉瓜主要反對派人物、原本可能成為總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）競爭者的克里斯提娜．查莫洛被裁定洗錢罪名成立。

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克里斯提娜．查莫洛（Cristiana Chamorro）的侄女烏達多（Olama Hurtado）告訴法新社，克里斯提娜．查莫洛從去年6月被關押至今，在閉門審判中遭定罪洗錢與不當管理。

克里斯提娜．查莫洛的哥哥何瓦金．查莫洛（Pedro Joaquin Chamorro），以及她創辦的言論自由基金會3名前員工也都遭到定罪。

烏達多表示，「每一個人都被判有罪」，並稱刑期預定於3月21日宣判。

68歲的克里斯提娜．查莫洛是前尼加拉瓜總統查莫洛夫人（Violeta Barrios de Chamorro）之女。她於去年6月遭軟禁家中，避免她在11月大選時挑戰奧蒂嘉，她曾被視為下屆總統的熱門人選。

克里斯提娜．查莫洛遭檢方指控透過她的基金會洗錢，以及不當挪用資產，並推廣「不正確的思想」以顛覆政權。

7天的閉門審判在愛希波得監獄（El Chipote）內的法庭舉行，隨後宣布判決。克里斯提娜．查莫洛堅稱清白。

根據批判政府的網路媒體100% News，她在審判尾聲對法庭表示：「他們想要抹黑我，但他們不會成功。他們永遠無法污衊我父親或母親的名字，因為我是無辜的。」

無黨派的新聞記者克里斯提娜．查莫洛曾是7名總統參選人之一。在去年11月7日總統大選之前，尼加拉瓜有近40名反對派人士遭到逮捕。

奧蒂嘉最後贏得第4任期，但被廣泛認為是操縱選舉。

© 2022 AFP