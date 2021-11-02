尼加拉瓜大選周末登場 臉書關閉1000多個網軍假帳號

（法新社巴拿馬市1日電） 尼加拉瓜總統大選將於本周末登場，社群媒體巨擘臉書（Facebook）今天表示，已關閉尼國政府一個用於散播批評反對派資訊的「酸民農場」。

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尼國現任總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）將在7日大選尋求第4個總統任期。自6月初以來，尼國當局以叛國罪或洗錢罪名逮捕約40名反對派人士，包括7位有望競選總統的人物，以及媒體記者、商界、政界和社會領袖，批評者稱這些捏造的指控是為了幫助奧蒂嘉連任。

臉書母公司Meta威脅情報部門主管尼莫（Ben Nimmo）告訴法新社，10月關閉的這些帳號都是由奧蒂嘉政府和執政黨「桑定民族解放陣線」（FSLN）經營。

他說：「這的確是一項跨政府行動，這個酸民農場是由幾個群組構成，而這些群組同時由多個政府實體經營。」

他表示，臉書關閉了937個帳號、140個頁面和24個群組，以及363個Instagram帳號。

臉書聲明說，這個酸民農場主要由尼加拉瓜郵電局（TELCOR）員工負責經營，在首都馬納瓜（Managua）的郵政服務總部工作。

尼莫表示，另一些較小的假帳號群組則由最高法院和尼加拉瓜社會安全研究所（Nicaraguan Social Security Institute）等其他政府機構管理。

他說：「目的是要讓尼加拉瓜網路對話充斥着親政府和批評反對派的訊息。」

臉書說，這個網絡透過「協調一致的行動，利用假帳號建立跨平台角色，誤導民眾誰是幕後主使，企圖破壞或操縱輿論」。

臉書說，這項行動涉及一個複雜的媒體網絡，範圍涵蓋臉書、TikTok、Instagram、推特（Twitter）、YouTube、Blogspot和Telegram，以及與這些實體相關的網站。

尼莫補充說：「如果大家仔細觀察這些內容的發布模式，就會發現幕後的人顯然當成例行公事在做，他們會在一般工作時間發文，周一到周五、朝九晚五、午餐時間休息。」

這個酸民農場是從2018年4月開始經營，當時奧蒂嘉政府暴力鎮壓一波抗議行動，釀成300多死，數以萬計尼加拉瓜人逃離家園。

歐盟外交政策首長上個月形容尼加拉瓜是「世界上最糟糕的獨裁政權之一」，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也曾指控奧蒂嘉政權採取「不民主的獨裁行動」。尼加拉瓜目前受到歐美製裁。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）

© 2021 AFP