尼加拉瓜大選　奧蒂嘉5度當選總統

（法新社馬納瓜8日電） 尼加拉瓜強人奧蒂嘉8日5度當選總統，這位長期執政的尼加拉瓜總統批評他的對手是恐怖分子，這些反對派人士大多被關押或流亡海外，美國稱這是一場「造假」選舉。

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根據尼加拉瓜最高選舉委員會（Supreme Electoral Council）官方部分開票結果，目前已開出的49%選票中，奧蒂嘉（Daniel Ortega）囊括了75%選票。

在7名原本將參加總統大選的反對派人士自6月被拘禁至今的情況下，這位75歲強人早已篤定連續贏得第4個5年總統任期，這也是他第5度當選總統。

奧蒂嘉這次面對的5名競選對手，遭批評人士斥為奧蒂嘉政權的死忠分子。

儘管最終選舉結果還未公布，部分奧蒂嘉的支持者7日晚間已開始在首都馬納瓜街頭，慶祝他勝選。支持群眾施放煙火，並高喊「是的，我們辦到了。丹尼爾、丹尼爾（奧蒂嘉名）」。

美國總統拜登（Joe Biden）7日發表聲明說，大選結果早在這場「造假」選舉前已被操縱。

拜登在白宮有關「尼加拉瓜造假選舉」的聲明中說：「尼加拉瓜總統奧蒂嘉和他的妻子、副總統穆麗優（Rosario Murillo）今天策畫的是一場裝模作樣選舉，既不自由也不公平，而最確定的是不民主。」聲明並稱兩人「以獨裁者身分」統治尼加拉瓜。

75歲的奧蒂嘉7日向反對者展開新一波攻勢，說道：「今天我們挺身對抗宣揚恐怖主義、資助戰爭以及散播恐懼和死亡的那些人。」

他指的是2018年參與大規模反政府抗議行動的人士，當時政府祭出暴力鎮壓，造成逾300人喪命。尼加拉瓜是中美洲最貧困國家。

自那時以來，約有150人遭到監禁，包括6月迄今被捕的39名反對派人物，其中包含7名可能的總統參選人，另有約10萬名尼加拉瓜人流亡國外。

© 2021 AFP