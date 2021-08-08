尼加拉瓜撤銷反對黨參選資格 美：大選已無可信度

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（法新社華盛頓7日電） 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，尼加拉瓜11月大選已經「失去所有可信度」，指控尼國總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）以獨裁行動鎮壓對手。

奧蒂嘉大動作打壓政敵行動持續升高，選舉委員會昨天撤銷反對派政黨「自由公民聯盟」（Citizens Alliance for Liberty）的參選資格。

布林肯今天發布聲明指出：「這個政權最新的非民主與獨裁行動，是因為奧蒂嘉擔心輸掉大選而起。美國認為，這是破壞尼加拉瓜今年稍晚大選自由與公平性的最後一擊。」

他說：「那個選舉流程，包括其最終的結果，已經失去了所有的可信度。」

「奧蒂嘉總統與穆麗優（Rosario Murillo）副總統8月6日禁止最後一個真正的反對黨參加11月大選之舉，凸顯他們不惜一切代價以求繼續掌權。」

根據法院裁決，最高選舉委員會（Supreme Electoral Council）撤銷「自由公民聯盟」的合法地位，不得參加11月7日的大選。

2007年執政至今的奧蒂嘉將和擔任副總統的夫人穆麗優再次搭檔，尋求4連任。

過去2個月有至少31名反對派人士遭當局逮捕，其中7人原本可能成為總統參選人，並遭控叛國或威脅國家主權罪。政府行動的法律依據，是一條由奧蒂嘉提出、並在去年12月獲議員同意的法律，但遭外界批評為在大選前排除挑戰者並讓反對者噤聲的工具。

© 2021 AFP