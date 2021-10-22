尼加拉瓜擴大鎮壓 又逮捕兩名商界領袖

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警方聲明指出，尼國民營企業協會（Superior Council of Private Enterprise）總裁希利（Michael Healy ）和副總裁瓦爾加斯（Alvaro Vargas）「因涉及洗錢脫產，目前正接受調查」。

自6月初以來，尼國當局已經逮捕了一群反對派人士，包括7位有望競選總統的人物，以及媒體記者、商界、政界和社會領袖。

被拘禁者面臨多項指控，包括叛國罪、意圖推翻總統奧蒂嘉（Daniel Ortega），以及透過煽動外國勢力干預、引發外國制裁等方式，威脅尼國主權。

希利的前任阿奎瑞（Jose Aguerri）7月間被捕，理由是共謀危害國家主權。

批評人士表示，這波逮捕行動目的是為奧蒂嘉在11月7日大選中剷除競爭者。

受拘禁者是根據去年12月通過的一項爭議性法規而被捕，此法普遍受到譴責，被視為是讓對手噤聲、打擊挑戰者的手段。他們的家屬聲稱，家人被囚禁後，每天遭受拷打訊問、威脅、饑餓和孤立。

本月19日，由尼國政界和社會團體組成、具影響力的「全國聯盟」（National Coalition）呼籲杯葛11月選舉。

位於華府的美洲國家組織（Organization of American States）要求，即刻釋放在尼國的反對派人士。

曾是左翼游擊隊領導人的奧蒂嘉自2007年掌權至今，目前正尋求他的第4個總統任期。

2014年奧蒂嘉第2個任期內，國民議會（National Assembly）在他所屬政黨桑定民族解放陣線（Sandinista National Liberation Front）掌控下通過修憲，取消總統任期限制，為奧蒂嘉無限期掌權鋪路。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP