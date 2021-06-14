尼加拉瓜政治危機加深 又逮捕多名異議人士

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（法新社馬納瓜13日電） 尼加拉瓜警方周末展開逮捕行動，拘禁了數名總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）的主要政敵；相關人士譴責此一拘捕行動是在傷害民主。

75歲的奧蒂嘉在執政14年後，打算在今年11月選舉尋求連任，昨晚展開的逮捕行動，更加深尼加拉瓜政治危機。

過去數周來，在奧蒂嘉的安全機關命令下，已有10 多名反對派人物被捕，包括4名可能角逐總統大位的對手。

效忠奧蒂嘉的人士主張，他們只不過是依法行事。法律禁止准候選人收受海外金援，或公開宣稱政府決策錯誤。

警方聲明說，被捕者企圖損害國家主權和獨立，並「煽動外國干預內政，要求軍事介入，並與提供金援的外國勢力共同策反」。

新一波緝拿行動，目標針對左派反對政黨Unamos的領導人物，包括黨主席巴拉翁（Suyen Barahon）與前將軍托爾（Hugo Torr）。

這個政黨由許多奧蒂嘉的前盟友組成，例如托爾曾在1970年代晚期和奧蒂嘉並肩作戰，將右翼獨裁者蘇慕薩（Anastasio Somoza ）趕下台。

73歲的托爾被捕前才上傳一段影音，譴責奧蒂嘉欲再度展開「獨裁政權」，背棄自己曾主張的價值。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP