尼加拉瓜總統奧蒂嘉展開新任期 美國歐盟再制裁

（法新社華盛頓10日電） 尼加拉瓜強人奧蒂嘉（Daniel Ortega）在備受批評的大選勝出後，今天展開第4任總統任期，美國與歐洲聯盟（EU）同步實施經濟制裁與旅遊禁令，加強施壓尼國。

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歐盟理事會（European Council）聲明指出，奧蒂嘉的兒子和女兒等7人，遭歐盟列入須為「損害民主」及侵害人權負責的名單。奧蒂嘉的兒女都擔任總統顧問。 聲明說，其他「因尼國狀況惡化」而遭制裁者則是警察及選舉機構的資深官員。

美國財政部則把奧蒂嘉政府6位官員列入制裁對象，包括兩位將領、國防部長以及經營社群媒體發布假新聞協助奧蒂嘉當選的電信主管機關高層。

美國國務院另將與奧蒂嘉政府有關的116人列入旅行禁令清單，包括市長、檢察官、安全部門官員及大學職員。 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在聲明中說，這116人「共謀破壞尼加拉瓜的民主」。

去年11月7日的總統大選雖被國際社會斥為舞弊且不合法，選舉機構仍宣布奧蒂嘉與搭檔競選的夫人穆麗優（Rosario Murillo）勝選，兩人今天宣誓就職。

© 2022 AFP