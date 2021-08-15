尼加拉瓜總統打壓批評人士又一樁 報社總經理被捕

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（法新社尼加拉瓜首都馬納瓜14日電） 尼加拉瓜日報「新聞報」（La Prensa）遭警方搜索後，該報總經理霍爾曼今天被捕，是最新一名遭總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）逮捕的批評人士。

霍爾曼（Juan Lorenzo Holmann）的表兄弟與報社同事在推特表示，霍爾曼被帶到馬納瓜（Managua）一所監獄，數小時後警方證實逮捕霍爾曼，警方並在聲明中說，霍爾曼是因為關務詐欺與洗錢遭到調查，此案將移交當局「起訴，判定是否要負刑事責任」。

尼加拉瓜3個月後將舉行總統大選之際，包括霍爾曼在內，至今已有33名奧蒂嘉的反對者被捕，「新聞報」副社長克里斯提娜?查莫洛（Cristiana Chamorro）也在其中。家族擁有「新聞報」的查莫洛，是被捕的7名總統參選人之一。

75歲的奧蒂嘉2007年掌權，現在尋求第4任期，美國與歐洲聯盟（EU）指控奧蒂嘉侵害人權、鎮壓反對派，奧蒂嘉則反控反對派試圖藉美國支持把他推翻。

霍爾曼昨天才宣布「新聞報」紙版停刊，他怪罪海關當局拒絕放行進口紙張，但政府否認指控。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2021 AFP