尼加拉瓜總統抓政敵 堅稱被制裁也不放人

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（法新社尼加拉瓜馬納瓜23日電） 尼加拉瓜將於11月舉行總統大選。總統奧蒂嘉23日表示，先前他下令逮捕的19名反對派人士皆為意圖「推翻政府的罪犯」，因此就算遭到制裁，也絕不會釋放他們。

奧蒂嘉（Daniel Ortega）在一場官方轉播儀式上替自己的行為辯護，稱「我們面對的不是其他候選人，而是攻擊國家的罪犯」；他還說這些遭到監禁的人士都是「洋基帝國代理人」，正「密謀陷害國家、推翻政府」。

法新社報導，近期尼國親政府安全部隊共逮捕19名反對派人士，包括5名反對黨候選人，還有記者、商人和1名銀行家。據去年12月通過的1項新法，所有人都面臨「煽動外國干涉」的指控。一般認為，上述法律是奧蒂嘉打壓異己的工具。

奧蒂嘉的行為引來國際譴責。22日在日內瓦舉行的聯合國人權理事會會議中，共有59國發表聲明，指尼國「最近頒布的法律過度限制該國的政治參與、言論、和平集會與結社自由」。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）22日說，奧蒂嘉拘留並調查政敵屬「恐怖行動」，美方將動用「所有可用外交與經濟手段」，還可能採取貿易措施，確保尼國舉行公平、自由的選舉。美國政府表示，若尼國的選舉不自由且不公平，美國將檢討「與經貿有關的活動」。

雖然面臨國際社會強烈抗議，奧蒂嘉仍堅稱自己「沒有退路，只能前進」。他說：「他們以為制裁就能讓尼加拉瓜屈服，事實上我們已經經歷過更艱困的時期。」（譯者：施施/核稿：曹宇帆）

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