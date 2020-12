尼加拉瓜通過爭議性立法 禁反對派人士參與2021年大選

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社馬納瓜21日電) 尼加拉瓜國民議會今天通過一項爭議性法案,禁止為推翻總統奧蒂嘉(Daniel Ortega)提供資金或鼓勵制裁執政黨官員的反對派人士參與2021年大選。

「捍衛人民獨立、主權及和平自決法」(The Lawin Defense of the Rights of the People toIndependence, Sovereignty and Self-Determinationfor Peace)在國民議會獲得70名奧蒂嘉所屬政黨「桑定民族解放陣線」(Sandinista)議員支持,15人反對、4人棄權。尼國國民議會由92名議員組成。

右翼「憲政自由黨」(ConstitutionalistLiberal Party)表示,投下反對票是因為這項立法侵犯了憲法保障的公民權利。

這項立法也將矛頭對準領導或資助政變、改變憲法秩序、煽動外國干預或利用外國勢力提供資金策畫恐怖或破壞穩定行動者。

國民議會議長博拉斯(Gustavo Porras)說:「背叛祖國者必須接受審判。」

批評者主張,這項立法意圖箝制反奧蒂嘉人士;奧蒂嘉將於2021年11月尋求連續第3個任期。這項立法沒有明確規定如何判定候選人不符合資格。(譯者:劉文瑜/核稿:張曉雯)

