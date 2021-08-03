尼加拉瓜11月總統大選 奧蒂嘉將與妻搭檔尋求4度連任

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（法新社馬納瓜2日電） 尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）所屬政黨「桑定民族解放陣線」（FSLN）今天表示，奧蒂嘉將在今年11月大選尋求第4個總統任期。

奧蒂嘉的妻子、副總統穆麗優（Rosario Murillo）將再次與他搭檔。

在參選人登記截止前幾個小時，出席線上代表大會的2932名桑定民族解放陣線成員一致贊成奧蒂嘉夫婦出馬競選。

75歲的前左派游擊隊員奧蒂嘉自2007年開始掌權至今，反對派指控他奉行威權主義。

70歲的穆麗優則是2017年的上一次選舉以來，便擔任尼國副總統至今。

尼加拉瓜政府過去兩個月拘留30多名反對派人士，其中包括7名總統參選人，因而被控鎮壓反對派人士。

尼加拉瓜反對派聯盟上周提名68歲的前右翼游擊隊成員索巴瓦羅（Oscar Sobalvarro）出馬角逐總統大位，他的競選搭檔則是沒有從政經驗的27歲前選美皇後奎薩達(Berenice Quezada)。

FSLN黨代表大會也分別批准92人和20人角逐國民議會（National Assembly）和中美洲議會（CentralAmerican Parliament）席次。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP