尼坦雅胡時代告終 班奈特成以色列新總理

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社耶路撒冷13日電） 以色列國會今天通過組成新執政聯盟，憑藉硬派宗教民族主義論調在政壇闖出名號的億萬富翁、前科技企業家班奈特（Naftali Bennett），將成為以色列新一代總理。

依輪替執政的協議，49歲班奈特成為新總理，兩年後2023年交棒給現年57歲的拉皮德（Yair Lapid）。

49歲的班奈特曾任國防部長和特種部隊突擊隊員，目前領導政黨「右傾」（Yamina）；這個黨主張以色列應兼並所佔的約旦河西岸（West Bank）地區。

班奈特雙親皆在美國出生，因此他能說上一口流利的美語，他在經濟上抱持極端自由主義，對以色列的世仇伊朗採取強硬路線。

他和右翼「聯合黨」（Likud）黨魁的尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）意識型態相同，曾數度效力於尼坦雅胡政府。除了國防部長，班奈特也在尼坦雅胡手下當過經濟部長和教育部長。之後兩人決裂，尼坦雅胡也不掩飾對班奈特的鄙視。

班奈特2012年時因種種針對巴勒斯坦人的煽動性言論，屢屢登上新聞頭條；之後批評人士指控班奈特，稱他在阿拉伯裔以色列人組成的伊斯蘭保守派「拉姆黨」（Raam）支持下，追求與左翼鴿派「梅瑞茲黨」（Meretz）組成聯合政府，背叛民族主義選民。

巴伊蘭大學（Bar-Ilan University）政治學家葛林（Toby Greene）說：「擔任總理的機會，是班奈特展現自己為絕佳總理人才的大好機會。」

葛林指出，如此一來「身為已展現治國能力右翼候選人」的班奈特，可以「向以色列主流展現自己是尼坦雅胡的自然繼承者」。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）

© 2021 AFP