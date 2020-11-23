尼坦雅胡首度當訪沙烏地 與王儲及蓬佩奧密談

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（法新社耶路撒冷23日電） 以色列媒體報導，總理尼坦雅胡昨天首度前往沙烏地阿拉伯，與沙國王儲穆罕默德．沙爾曼以及美國國務卿蓬佩奧密談。以國內閣部長已證實有這場會談。

法新社報導，以色列公共廣播公司（Kan）一名外交特派員今天指出，蓬佩奧（Mike Pompeo）也參與這場會談。蓬佩奧上周曾造訪以色列。

報導援引多位不具名以色列官員指稱，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與以國情報機構摩薩德（Mossad ）首長柯恩（Yossi Cohen）「昨天飛往沙國，與蓬佩奧及王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）在沙漠城『新未來』（Neom）會面」。

這是以國總理首度造訪沙烏地。以色列先前曾與阿拉伯聯合大公國及巴林達成關係正常化的歷史性協議，兩國都是沙烏地在波斯灣地區的盟邦。

這些協議是由美國總統川普政府居中牽線。美國及以色列官員一再表明，將有更多阿拉伯國家與以國建立關係。

沙烏地曾公開表示，將堅持阿拉伯聯盟（Arab League）數十年來的立場，在以色列與巴勒斯坦人衝突解決以前，不會與以國建立關係。

© 2020 AFP