尼日茅草教室釀火災 幼童至少26死13傷

（法新社尼日首都尼阿美8日電） 非洲國家尼日南部一所學校今天發生火災，造成至少26名5歲至6歲的幼童葬身火窟，事發當時學童們在木造茅屋中上課；7個月前，首都尼阿美也曾發生類似悲劇。

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馬拉迪（Maradi）市長阿布巴卡（Chaibou Aboubacar）表示，目前有26人罹難、13人受傷，其中4人傷勢嚴重。

尼日為世界上最貧窮國家之一，為解決學校建物不足情況，以茅草和木頭搭建數以千計草棚權充教室，學生有時則坐在地上學習。

這種教室容易起火燃燒，因此常發生火災，但很少造成重大傷亡。當局宣布，馬拉迪市明天起哀悼3天。 今年4月，尼阿美市（Niamey）勞工階層地區一所學校發生火災，造成20名孩童葬身火窟。

政府聲明表示，今後全國各地將禁止以茅草與木頭材料興建教室。

尼日教師工會（Niger Teachers' Union）秘書長阿爾齊卡（Issoufou Arzika）今天告訴法新社，今天馬拉迪市學校大火不該發生。

阿爾齊卡表示，在尼阿美火災發生後，他的工會便曾警告官員，茅草木造教室很危險，由於容易起火，已經成為學童「墳場」；在樹下上課會比較好。

尼日總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）最近承諾，會將木造建築替換掉。（譯者：紀錦玲）

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