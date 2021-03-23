尼日邊境3村莊疑遭聖戰士攻擊 137人喪命

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（法新社尼阿美22日電） 尼日政府今天說，武裝分子昨天襲擊毗鄰馬利邊界的多個村莊，造成137人喪命，成為尼日有史以來最致命的疑似聖戰士屠殺事件，也凸顯新任總統貝佐姆面臨的巨大安全挑戰。

政府發言人阿布杜拉赫曼（ZakariaAbdourahamane）在聲明中說：「這些武裝匪徒有系統地鎖定平民為攻擊目標，進一步發展成恐怖和野蠻事件。」

阿布杜拉赫曼宣布，明天起舉國哀悼3天，向死者致意，並矢言政府將強化這個地區的安全，將「這些卑劣和犯罪行為的肇事者」繩之以法。

一名地方官員說，槍手昨天騎摩托車到殷塔薩葉尼（Intazayene）、巴科拉特（Bakorat）和威斯塔尼（Wistane）等村莊發動攻擊，殺害137人，是尼日有史以來最致命的疑似聖戰士攻擊事件。

馬利與尼日交界地區暴力猖獗，過去一周多來已有236人遇害。

疑似聖戰分子15日在毗鄰布吉納法索邊界的蒂拉貝里區（Tillaberi）殺害66人，他們先襲擊從班尼班古鎮（Bani-Bangou）離開的巴士，接着血洗達雷戴伊村（Darey-Daye），殺害村民並放火燒糧倉。

同一天，極端組織伊斯蘭國（IS）也聲稱對尼日、布吉納法索和馬利邊境交會的「3國交界區」發動攻擊，造成33名馬利軍人喪命。

尼日總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）今天推文說：「在班尼班古鎮屠殺事件後，恐怖分子昨天又以同樣野蠻的方式，襲擊了殷塔薩葉尼和巴科拉特的和平居民。」他也向受害者親屬表達誠摯慰問。

貝佐姆矢言要與武裝分子抗戰，並下令向蒂拉貝里區增援。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP