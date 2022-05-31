尼泊爾客機墜毀 22罹難者全數尋獲

（法新社尼泊爾波卡拉31日電） 尼泊爾一架客機日前墜毀喜瑪拉雅山山區，當局今天表示，機上22名罹難者遺體已全數尋獲。

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尼泊爾塔拉航空（Tara Air）一架孿生水獺式（Twin Otter）客機29日上午從西部城鎮波卡拉（Pokhara）起飛前往卓姆索姆（Jomsom），不久後即與塔台失聯，墜毀喜瑪拉雅山山區。

搜救人員一天後在海拔約4420公尺處的山坡上找到散落各地的殘骸。

民航局發言人向法新社表示：「遺體如今已全數尋獲。」

墜機原因尚待釐清，不過波卡拉機場（Pokhara Airport）發言人昨天表示，塔拉航空（Tara Air）這架飛機並未在空中起火。

這架雙螺旋槳飛機搭載4名印度人、2名50多歲的德國人和16名尼泊爾人，其中包括一名電腦工程師、他的妻子和他們剛從美國歸來的兩個女兒。

根據航空安全網（Aviation Safety Network），這架飛機由加拿大哈維蘭（De Havilland）製造，於40多年前首飛。

尼泊爾航空業近年蓬勃發展，在難以到達的地區之間載運貨物和乘客，也載送外國徒步旅行者和登山客。

但由於缺乏訓練及維修，尼泊爾航空業一直處於飛安堪慮的狀態。

歐洲聯盟（EU）基於飛安考量，已禁止所有尼泊爾航空業者進入歐盟空域。

© 2022 AFP