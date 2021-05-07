尼泊爾現第2波疫情 聖母峰登山客迴流恐泡湯

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（法新社尼泊爾聖母峰基地營7日電） 近數周來已有30多名身體不適的登山客從喜馬拉雅山聖母峰山麓撤離，令人擔心，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情恐使這座世界第一高峰的旅遊旺季泡湯。

法新社報導，COVID-19疫情去年爆發，導致尼泊爾對境內多座高峰下達封山令，損失數百萬美元收益，使當地觀光業遭受重創。

今年尼泊爾當局為了讓外國冒險客迴流，已放寬隔離規定，並已發出逾400張登山證，數量創下新高。

光是聖母峰入山證就要價1萬1000美元（約新台幣31萬元），登山客長征費用更高達4萬美元（約新台幣113萬元）以上。

但就在天氣回暖、使尼泊爾境內白雪皚皚的危險群峰攀登條件比較安全之際，當地卻遭逢第2波COVID-19疫情襲擊，過去2周已染疫病例激增了6倍。

負責服務登山客的醫療診所主管人員指出，近幾周來已有超過30人從營地搭機撤退，其中至少有2人在返回首都加德滿都（Kathmandu）後采檢病毒呈陽性反應，不過尼泊爾政府迄今尚未證實聖母峰上出現任何一起COVID-19確診病例。

尼泊爾觀光局長塔曼（Rudra Singh Tamang）說：「部分撤離者可能在加德滿都采檢出陽性反應，但基地營並無采檢作業，因此我們無法確認他們是在何處染疫。」

基地營醫療人員表示，他們沒有采檢COVID-19病毒的能力。一名醫師指出：「我們僅獲准充當一家診所，沒有采檢作業。我們雖提出了相關要求，但至今毫無結果。」（譯者：李佩珊/核稿：張佑之）

© 2021 AFP