尼泊爾確診病例激增 鄰國印度疫情越界擴散

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（法新社加德滿都8日電） 尼泊爾當局及醫護人員現正竭力遏止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴重加劇，此時鄰國印度致命的第二波疫情正朝尼泊爾蔓延。

尼泊爾與印度間有1850公里開放邊界，民眾因工作和看望家人而經常穿越邊界來回，如今尼國已關閉這條邊界，並禁止印度航班飛入，以防淪為第2個印度。

在毗鄰印度北方省（Uttar Pradesh）的尼泊爾根傑（Nepalgunj）貝里醫院（Bheri Hospital），醫護人員正日以繼夜工作，病患湧入人數不斷增加。

貝里醫院的醫生恰帕蓋恩（Badri Chapagain）表示：「本院已人滿為患，我們必須在院內各個角落治療病患。」

過去3周以來，尼泊爾每日病例激增，6日通報新增9023起確診，創國內單日新高。根據官方數據，尼泊爾自疫情爆發以來已有逾3500人病逝，僅在過去兩周就增加400死。

尼泊爾流行病學暨疾管部門（Epidemiology and Disease Control Division）人員歐吉哈（Hemanta Chandra Ojha）告訴法新社：「醫療設施已湧進大量有癥狀病患…未來幾天情況可能惡化。」

歐吉哈指出：「我們的氧氣供應沒問題，但治療重症病患所需的呼吸器和加護病房則數量不足。」

© 2021 AFP