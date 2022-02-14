「尼羅河謀殺案」海撈1280萬美元 北美票房奪冠

（法新社洛杉磯13日電） 「尼羅河謀殺案」（Death on the Nile）上映第一個周末估計有約1280萬美元進帳，登上北美票房冠軍。

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「尼羅河謀殺案」的成功，讓上周末冠軍片「無厘取鬧到永遠」（Jackass Forever，暫譯）下滑一個位置來到第2，收入810萬美元。

排第3的是蓄意排在2月14日情人節檔期上映的浪漫喜劇「娶我吧！」（Marry Me），票房800萬美元。

「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）以720萬美元表現拿下第4。這部超級英雄片9星期前於北美推出以來，一直是票房排名前五的強片；這部片的國際票房已突破10億美元大關。

排名第5的是另一部新片：「黑光行動」（Blacklight），連恩尼遜（Liam Neeson）最新犯罪驚悚片影評不佳，票房360萬美元。

排名第6至第10的電影依序為：「歡樂好聲音2」（Sing 2），300萬美元；「月球隕落」（Moonfall），290萬美元；「驚聲尖叫」（Scream），280萬美元；「甘草糖披薩」（Licorice Pizza），92萬3000美元；「金牌特務：金士曼起源」（The King's Man），43萬3000美元。

© 2022 AFP