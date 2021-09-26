展現阿富汗傳統服飾繽紛美 網掀PO照熱潮

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（法新社格倫伍德25日電） 阿富汗裔美籍歷史學家賈拉里（Bahar Jalali）在看了喀布爾一場支持塔利班的活動上，一身黑的阿富汗婦女戴着全臉面紗的照片後發起活動，展現出阿富汗傳統服飾的繽紛色彩之美。

目前住在華府近郊馬里蘭州格倫伍德（Glenwood）的賈拉里說：「我很擔心世界會認為喀布爾那些女性的服裝就是阿富汗的傳統服飾，我不想讓我們的傳統和文化被扭曲。」

56歲的賈拉里在社群媒體上創建主題標籤「#別碰我的衣服」（#DoNotTouchMyClothes）和「#阿富汗文化」（#AfghanistanCulture），迅速掀起熱潮，女性紛紛張貼自己身穿色彩繽紛、阿富汗繡花服飾，並對着鏡頭微笑的照片。

賈拉里對法新社表示：她說：「阿富汗女性不穿希賈布（hijab），我們穿戴會露出秀髮的寬鬆雪紡頭巾。任何熟悉阿富汗歷史文化的人都知道，那些女性穿在身上的服飾，以前在阿富汗根本不曾見過。」她指的是本月稍早在喀布爾一所大學講座上支持塔利班的示威民眾所穿的服飾。

當時講者抨擊西方國家，並對強硬派伊斯蘭主義者表達支持之際，約有300名女性遵循塔利班統治下學術界女性嚴苛的服儀新規定，全身穿着黑色罩袍，並揮舞塔利班旗幟。

賈拉里說：「阿富汗女性才不會這樣穿。阿富汗女性穿着我們向世界展現的繽紛服裝。」（譯者：李佩珊/核稿：楊昭彥）

© 2021 AFP