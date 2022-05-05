崔佛生命線調查：美國去年近半LGBTQ青年曾考慮輕生

（法新社華盛頓4日電） 防止LGTBQ青少年自殺的非營利組織崔佛生命線針對將近3萬4000人進行調查，根據今天發布的報告，去年美國將近一半13歲到24歲的LGBTQ青少年和青年曾認真考慮過自殺。

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崔佛生命線（The Trevor Project）執行董事培里（Amit Paley）表示：這份年度調查「顯示過去3年中，LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）年輕人的自殺念頭比例呈上升趨勢」。

這份調查發現，45%受訪者表示他們去年曾認真考慮過自殺，14%受訪者試圖輕生。

受訪的13歲到17歲青少年表示，有認真考慮過自殺的比例增至50%。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情兩年期間，因為遠距教學和社交隔離，美國年輕人自殺未遂比例在整個人群中有所增加，尤其是在青少年中。

但美國疾病管制暨預防中心（CDC）2019年的一份調查發現，根據他們的性別認同，年輕人自殺念頭程度之間存在「顯着差異」。

CDC表示，也就是說，14.5%異性戀者表示曾認真考慮過自殺，但在認定自己是男同性戀、女同性戀或雙性戀的人中，這一數字飆升至46.8%。

崔佛生命線表示，近年來的事件只是強化這些趨勢。去年認真考慮自殺的美國LGBTQ年輕人群比例比2020年上升2個百分點，比2019年則上升5個百分點。

崔佛生命線說：「COVID-19疫情和創紀錄的反跨性別立法浪潮，繼續對LGBTQ青年的心理健康產生負面影響。」

調查顯示，73%的LGBTQ者表示去年感到焦慮，58%的人出現憂鬱癥狀。

© 2022 AFP