川普二度彈劾審訊在即 律師團隊：簡直荒謬

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（法新社華盛頓8日電） 川普彈劾審訊明天即將登場，他的律師團隊今天斥責此案違憲，稱要這位卸任總統對1月6日國會山莊之亂負責「簡直荒謬」。

然而，民主黨主導的彈劾監察人指控，川普上個月煽動支持者硬闖國會，是美國232年總統史中「最嚴重違憲案」。

參院領袖宣布，他們與法律團隊已針對審訊程序達成共識。

審訊預計美東時間下午1時展開，將針對審訊本身的合憲性進行辯論和表決。

展開案情論證，彈劾監察人和川普律師團隊各有16小時時間，可分2天陳述。

法新社報導，川普團隊今天在78頁摘要中直言不諱地說，指川普召喚暴民從事暴力犯罪「簡直荒謬」，攻擊國會山莊的人都是出自個人行為。

律師群認為，卸任總統已經是私人公民，已經無法將他「免除於一個不再屬於他的職位」，這場審訊「實屬可笑」。

而在審訊中扮演類似公訴檢察官角色的民主黨籍眾院彈劾監察人，今天也提出審前最後論點，說「川普總統所作所為的證據昭然若揭，他逃脫責任的種種作為都是徒勞無功的」。

「他煽動暴動對付美國政府，阻撓和平轉移政權，是美國歷任總統所犯下最嚴重罪行。」

川普第一次被彈劾與他要求烏克蘭調查拜登父子有關，聯邦眾議院最後表決通過川普「濫用職權」、「妨害國會」兩項彈劾條文，但當時由共和黨掌控的參議院於2020年2月的彈劾審訊中判他無罪。

© 2021 AFP