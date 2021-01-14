川普任內二度遭彈劾 下一步怎發展？

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（法新社華盛頓13日電） 美國國會大廈6日遭總統川普支持者攻佔，民主黨掌握的眾議院今天以232票對197票通過彈劾川普，讓川普成為美國史上第一位任內兩度遭遇彈劾的總統，但後續進程仍充滿變數。

川普這次遭彈劾，距離1月20日卸任交棒給民主黨總統當選人拜登僅1周，且眾議院通過後負責審理的參議院目前仍在休會，要到19日才開議。

參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）發表聲明指出，就算參院「積極動起來」，也沒法在川普卸任前展開審理程序。

麥康奈提及參院過去3度審理總統彈劾案，分別歷時83天、37天、21天。

眾議院2019年底就川普涉及施壓烏克蘭打擊政敵拜登發動彈劾，並於2020年初表決通過川普在濫用職權與妨害國會調查的兩項彈劾條文，但參院最後判川普無罪，可續任總統。

美國過去從未出現有總統在任內遇到兩次彈劾，更沒有卸任後還要接受參院審判的先例。過去3次前例，包括1868年的約翰遜（Andrew Johnson）、1998-99年的柯林頓（Bill Clinton）以及2019年時的川普，都是眾院通過彈劾，但參院判無罪。

總統彈劾程序分兩階段且難度極高。眾議院先表決是否提彈劾（角色接近檢方起訴），過半通過後再提交參議院。眾議院需派議員擔任彈劾監察人（類似公訴檢察官）赴參院，參議員們的角色則類似陪審團，傳統上總統可到場答辯，過程由最高法院首席大法官監督。

參議院這邊的門檻相對較高，需2/3的人同意才能通過彈劾，否則總統就能解套；雖然1月20日以後共和黨在參議院也將淪為少數黨，但以當前100席的參議院態勢來看，仍需十多名共和黨參議員倒戈相挺才行。

© 2021 AFP