川普再遭眾院彈劾 被控煽動叛亂

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（法新社華盛頓13日電） 美國眾議院今天表決通過彈劾總統川普。川普成為美國史上第一位2度遭到彈劾的總統，留下歷史污名。不過由於參議院不會立即進行審議，川普應能順利做完這一任期。

在美國國會6日遭到川普支持者闖入大肆破壞，造成5人喪生，並讓美國民主蒙塵後，美國聯邦眾議院以煽動叛亂為名，對川普提出彈劾。

眾議院對彈劾案進行表決，以232票贊成、197票反對通過，彈劾案將送交參議院進行審理。

眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在辯論時表示，川普煽動這場暴動、這場對抗國家的武裝叛亂，他對國家是清楚且現存的危險，「必須下台」。

國會遭到川普支持者攻擊，不少共和黨議員同聲譴責，多人在今天的投票中倒戈。共和黨眾議院排名第3、擔任共和黨黨團會議主席的麗茲．錢尼（Liz Cheney ）就憂心表示，美國正面臨南北戰爭以來前所未有的憲法危機。

眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）雖然坦言，川普必須為國會暴力事件負責；事情發生時，川普應該立即譴責暴民，負起責任，平息醞釀中的動蕩局面，並確保拜登能成功就任。但麥卡錫也說，彈劾川普是項錯誤，彈劾將進一步分裂國家，他認為成立調查委員會會更適當。

目前尚不清楚眾議院何時會將彈劾案送交參議院。但由於距離川普卸任僅一周時間，參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）發言人透過推特表示，麥康奈不會動用緊急權力，在本周召開會議處理川普的彈劾案，這意味川普應能順利完成任期。

© 2021 AFP