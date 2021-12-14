川普前幕僚長拒作證 眾院委員會追究藐視國會罪

（法新社華盛頓13日電） 美國前總統川普政府的白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）拒赴國會作證，負責調查1月6日國會大廈暴力事件的眾議院特別委員會今天表決一致通過，要追究梅多斯藐視國會罪責。

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梅多斯已清楚表明，無意配合眾院「1月6日襲擊事件調查特別委員會」（Jan. 6th Select Committee）傳喚作證，他在上周二度缺席聽證會。 法新社報導，特別委員會要調查川普是否意圖以反民主活動，推翻他在2020年總統選舉敗選結果，最後導致支持者在國會大廈暴動造成多人喪命。特別委員會也在調查梅多斯是否推波助瀾。

曾任國會議員的梅多斯是川普的第4位幕僚長，也是他任內最後一位。梅多斯告訴特別委員會，他不會提供證詞，直到川普所提「行政特權」一事獲得解決為止。這項特權允許總統與幕僚之間的某些對話保密。

特別委員會主席湯普森（Bennie Thompson）表示：「不管梅多斯自認在白宮留下什麼政績，現在他的事跡是：他過去（在國會）的同事們指名要控告他，因為他對我們民主殿堂遭遇暴力攻擊事件，不願就他所知作答。」

湯普森說：「這就是他的事跡，他讓我們別無選擇。這情況是梅多斯先生自己造成的，現在他必須接受後果。」（譯者：紀錦玲）

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