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（法新社紐約14日電） 媒體報導，美國總統川普前私人醫師伯恩斯坦逝世。川普角逐2016年大選時，競選陣營曾公開一封說明信，內容稱他將是史上最健康總統，但伯恩斯坦事後稱信件是川普口述叫他聽寫。

「紐約時報」報導，伯恩斯坦（Harold Bornstein ）8日過世，享壽73歲，但未透露死因。

身為肝膽腸胃科醫師的伯恩斯坦，在1980年至2017 年間擔任川普私人醫師。

伯恩斯坦在2015年12月成為公眾焦點，當時川普競選陣營公布伯恩斯坦的說明信，信中以誇張口吻形容川普健康狀況極佳。

信中寫道：「若川普先生當選，我可以明確地說，他將是歷來最健康的美國總統當選人。」

然而伯恩斯坦2018年告訴美國有線電視新聞網（CNN），整封信都是川普口述。他說：「我沒寫那封信，只是順勢假裝是我寫的。」

但他先前曾表示，他寫這封信時非常倉促，因為川普座車就在外等待。

伯恩斯坦原本想跟着川普進入白宮，但他的希望破滅－因為他告訴「紐約時報」川普有服用促進毛髮生長的藥物。

伯恩斯坦後來告訴國家廣播公司新聞網（NBC News ），就在紐時報導出來後，一名保鑣來到他位於曼哈頓公園大道（Park Avenue）的辦公室，取走川普病歷。

伯恩斯坦說：「他們在這裡應該有25到30分鐘，弄得亂七八糟。」他說，那件事讓他覺得「被糟蹋、受到驚嚇、難過」。

© 2021 AFP