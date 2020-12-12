川普卸任前再處決死刑犯 7月以來第10人

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（法新社華盛頓11日電） 美國一名死刑犯今天接受注射死刑，這是美國今年7月以來第10名遭處決的死囚。川普（Donald Trump）政府先前宣布卸任前，至少還會有好幾次的執行死刑計畫。

非裔男子布吉華（Alfred Bourgeois）今天在印第安納州特雷霍特（Terre Haute）的監獄接受注射死刑。他因謀殺自己2歲大的女兒而遭判死。

在此前一天，40歲的非裔美國人柏納（Brandon Bernard）也在這座監獄處決。1999年，當年18歲的柏納在德州犯下雙重謀殺案。

現年55歲的前卡車司機布吉華遭控在2002年嚴重虐待自己的兩歲女兒，最後把小女孩的頭部往擋風玻璃重重撞擊致死。

由於此案發生在他送貨的軍事基地，因此在聯邦法庭裁決，布吉華於2004年遭判處死刑。

自從今年7月川普下令恢復執行死刑、中斷17年未處決死刑犯的紀錄以來，布吉華成為聯邦政府處決的第10人。在11月3日大選前，美國已執行7場聯邦死刑。

總統當選人拜登（Joe Biden）已誓言要和國會合作終結聯邦死刑。

過去131年以來，即將卸任的總統傳統上會在這段過渡期間暫緩執行死刑。然而川普政府先前已宣布，從11月到明年1月這段期間，會有6名死囚遭到處決，其中包括布吉華。

© 2020 AFP