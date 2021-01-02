川普否決國防授權法 國會重新表決通過法案

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（法新社華盛頓1日電） 美國總統川普否決2021年度國防授權法案，先被民主黨掌控的聯邦眾議院推翻，今天又被所屬共和黨居多數的參議院推翻，是他任內首見，這對他是難堪的一次打擊。。

2021財政年度國防授權法案（NDAA FY21）規模達7405億美元，參議院在表決中以81票贊成、13票反對的2/3絕對多數，通過這項法案。

眾議院早於12月28日以322票贊成、87票反對的結果，推翻了川普否決的決定。

參眾兩院去年12月初就以壓倒性多數輕鬆通過這項法案，但川普於12月23日予以否決。

新任國會議員將於1月3日就職，民主黨籍總統當選人拜登也將於20日就任。

川普聲稱，這項國防授權法案對中國和俄羅斯來說是個「禮物」，且法案限制了他刪減駐阿富汗、駐韓國等地美軍人數的權力。

川普也不滿法案納入不允許軍事基地以南北戰爭時期南軍將領命名的條文。

他還堅持，法案應包含廢除「通訊端正法」（Communications Decency Act）第230條（Section 230）的條文。第230條保障了臉書、推特、Google等科技企業，川普經常批評這些公司對保守派有偏見。

川普推文表示：「我們共和黨掌握的參議院錯失了擺脫第230條的機會，這項條文讓大型科技公司享有不受束縛的權力。可悲！！！」

此外，參議院不願先就提高新型冠狀病毒疫情紓困支票金額的動議進行表決，川普也說：「現在他們只想給慘遭中國病毒蹂躪的民眾600美元，而不是這些人亟需的2000美元。」

對此，向來以堅守國防立場為傲的共和黨籍議員，強調了國防授權法案的重要性。

共和黨籍參議員殷荷菲（James Inhofe）說：「對我們的國家安全和國軍來說，這絕對很重要。」

© 2021 AFP