川普團隊再傳請辭 美駐北愛爾蘭特使：我無法再待下去

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（法新社華盛頓7日電） 美國駐北愛爾蘭特使穆瓦尼（Mick Mulvaney）今天宣布已請辭，以抗議總統川普的支持者闖入國會大廈施展暴行。這是川普團隊又一人決定去職。

曾擔任川普白宮幕僚長的穆瓦尼表示，他已向國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）請辭。

穆瓦尼接受CNBC採訪時表示：「我不能待在這裡，昨天之後就待不下去了。你無法看完昨天發生的事後，還認為我想以任何形式參與其中。」

他說：「我做不到。我不能留下來。那些選擇留下來的，我和他們當中一些人談過，他們選擇留下來是擔心總統可能找更糟糕的人遞補。」

美國國會昨天開會認證總統當選人拜登（Joe Biden）的勝選，結果川普的支持者闖入國會大廈導致程序中斷，事發後川普仍未譴責暴力，導致副國安顧問博明（Matt Pottinger）辭職。

此外，總統夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）的幕僚長葛里向（Stephanie Grisham）也已辭職。

美國媒體報導，副總統彭斯（Mike Pence）的幕僚長蕭特（Marc Short）遭禁止進入白宮，顯然是為了報復彭斯決定不理會川普要求他阻止認證拜登勝選。

© 2021 AFP