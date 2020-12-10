川普大樓過時了 現在最有話題的是拜登游泳池

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（法新社德拉瓦州威明頓市9日電） 以美國總統川普為名的高樓遍布世界，那總統當選人拜登（Joe Biden）呢？德拉瓦州有座市立游泳池，是以他為名。

造訪拜登樸實無華－－有些人甚至會以無聊形容－－的家鄉德拉瓦州威明頓市（Wilmington），就能感受到隨着明年1月白宮即將易主，氣氛也跟着劇烈轉換。

經過4年的川普時代，威明頓市民將迎來在地人貝克（Shelly Baker）口中的「偉人」，因為這人就和腳踏實地的威明頓市民沒兩樣。

拜登剛剛在威明頓市中心結束每日交接活動，63歲的貝克在這裡等着瞥他一眼，他滿懷仰慕地說：「這裡的人都叫他喬，就是我們這裡的老街坊。」

川普把自己的名字刻在從拉斯維加斯到英國蘇格蘭的所有川普建築上，通常是金色字體，全大寫字母，單在紐約，就有「川普大樓」（Trump Tower）、「川普世界大廈」（Trump World Tower）、「川普廣場」（Trump Plaza）、「川普公園」（Trump Parc）、「川普公園大道」（Trump Park Avenue）、「川普國際大?飯店」（Trump International Hotel and Tower）等以他為名的建築，更別說川普相關書籍充斥市面了。

川普的名字這麼大量出現，大量到他自己也常在演講中以第三人稱自稱「川普」，好像站在遠遠的地方，仰望着自己那樣。

那麼，拜登呢？

拜登當過近4年聯邦參議員，也曾是歐巴馬的副總統，名氣響亮沒話說，但在自我宣傳方面，和川普大相逕庭。

拿德拉瓦州3個最着名的拜登地標為例：

－拜登水上運動中心（Joseph R. Biden Jr. Aquatic Center），這是一座市立游泳池，拜登年輕時曾在這裡當過救生員。

－拜登火車站（Joseph R. Biden Jr. Railroad Station ），這是美國鐵路公司（Amtrak）在威明頓市的火車站，拜登當參議員期間，每天下班都搭火車回這裡。

－拜登歡迎中心（Biden Welcome Center），這是95號州際公路（Interstate 95）上的休息站，為用路人提供洗手間和速食服務。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2020 AFP