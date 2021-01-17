川普將定居佛州 傳當地民眾不願為鄰

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（法新社邁阿密16日電） 美國總統川普下周將告別華府，前往佛羅里達州定居，不過傳出當地已有居民為此表達不滿，不願與這位卸任美國元首當鄰居。

民主黨掌握的眾議院13日以232票對197票通過彈劾川普，讓川普成為美國史上第一位任內兩度遭遇彈劾的總統。法新社報導，川普20日將缺席總統當選人拜登（Joe Biden）就職典禮，一早將動身前往他在佛州棕櫚灘（Palm Beach）的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）度假勝地，川普顯然打算在此定居。

種種跡象也顯示川普成年子女們將撤營南下到靠近父親的地方居住。川普遭控煽動支持者於1月6日進攻美國國會後，遭之前被他用來當作擴音器的推特（Twitter）等社群媒體畫清界線。

當地居民已經憤怒竊竊私語「惱人的鄰居要來了」，川普接下來可能與他們為鄰，讓他們相當不悅。

棕櫚灘民眾上個月致函市議會，提及依據1993年的一份協議，海湖俱樂部不得作為住宅用。

由「華盛頓郵報」（The Washington Post）刊出的信件內容指出，海湖俱樂部會員「一年內最多不能連續居住超過3個7天。」海湖俱樂部則否認1993年的協議中有這樣的限制。

華郵還提到，川普已經在這個高球度假村待了大把時間，違反上述規定，預料將和不願與他為鄰的當地居民起衝突。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2021 AFP